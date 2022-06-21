Гетце вернулся в Бундеслигу
Фото: сайт "Айнтрахт"/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник ПСВ Марио Гетце перешел в "Айнтрахт", сообщается на официальном сайте франкфуртского клуба.
Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2025 года.
30-летний Гетце выступал за ПСВ с 2020 года, провел за клуб 77 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Ранее играл за дортмундскую "Боруссию", "Баварию" и вновь дортмундскую "Боруссию". За сборную Германии сыграл 63 матча и забил 17 мячей. 5-кратный чемпион Германии, 4-кратный обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20