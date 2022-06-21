Гетце вернулся в Бундеслигу

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Гетце вернулся в Бундеслигу

Фото: сайт "Айнтрахт"/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник ПСВ Марио Гетце перешел в "Айнтрахт", сообщается на официальном сайте франкфуртского клуба.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2025 года.

30-летний Гетце выступал за ПСВ с 2020 года, провел за клуб 77 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Ранее играл за дортмундскую "Боруссию", "Баварию" и вновь дортмундскую "Боруссию". За сборную Германии сыграл 63 матча и забил 17 мячей. 5-кратный чемпион Германии, 4-кратный обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.

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