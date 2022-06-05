Гётце получил еще одно заманчивое предложение

Фото: твиттер Марио Гетце/Автор неизвестен

Полузащитник ПСВ Марио Гётце может перебраться в чемпионат Португалии, сообщает A Bola.

Источник пишет, что 30-летнего немецкого футболиста хочет пригласить "Бенфика".

Отмечается, что немецкий полузащитник предпочитает вариант с переходом в португальский клуб.

Гётце выступает за ПСВ с 2020 года и сыграл 77 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач.

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