Гётце получил еще одно заманчивое предложение
Фото: твиттер Марио Гетце/Автор неизвестен
Полузащитник ПСВ Марио Гётце может перебраться в чемпионат Португалии, сообщает A Bola.
Источник пишет, что 30-летнего немецкого футболиста хочет пригласить "Бенфика".
Отмечается, что немецкий полузащитник предпочитает вариант с переходом в португальский клуб.
Гётце выступает за ПСВ с 2020 года и сыграл 77 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач.
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|Команда
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|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
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|23