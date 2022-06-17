Гетце может вернуться в Бундеслигу

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Гетце может вернуться в Бундеслигу

Фото: твиттер Марио Гетце/Автор неизвестен

Франкфуртский "Айнтрахт" проявляет интерес к полузащитнику эйндховенского ПСВ Марио Гетце, сообщает Bulinews.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Милан".

В минувшем сезоне 30-летний Гетце провел за ПСВ 52 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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