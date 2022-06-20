Гетце договорился о возвращении в Бундеслигу

Фото: твиттер Марио Гетце/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник ПСВ Марио Гетце перейдет в "Айнтрахт", сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, футболист договорился с немецким клубом об условиях личного контракта. Сумма трансфера составит четыре миллиона евро.

В минувшем сезоне 30-летний Гетце провел за ПСВ 52 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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