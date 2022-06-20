Гетце договорился о возвращении в Бундеслигу
Фото: твиттер Марио Гетце/Автор неизвестен
Немецкий полузащитник ПСВ Марио Гетце перейдет в "Айнтрахт", сообщает Sport1.de.
По сведениям источника, футболист договорился с немецким клубом об условиях личного контракта. Сумма трансфера составит четыре миллиона евро.
В минувшем сезоне 30-летний Гетце провел за ПСВ 52 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Бавария" нацелилась на хавбека "РБ Лейпциг". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Зидан заинтересован в работе только с четырьмя клубами
-
В "Барселоне" крайне обеспокоены состоянием Фати
-
"Барселона" значительно увеличила предложение по Левандовски
-
ПСЖ заплатит крупную сумму за нового тренера
-
"Сочи" назначил нового главного тренера после ухода Федотова
-
Гетце договорился о возвращении в Бундеслигу
-
Лукаку близок к возвращению в "Интер"
-
ПСЖ и "Ньюкасл" поборются за хавбека "Байера"
-
Главные новости дня: 19 июня
-
ПСЖ нацелился на чемпиона Европы-2016
-
"Хотел меня убить": Паредес рассказал о ссоре с Месси в 2021 году
-
Названа дата перехода Мхитаряна в "Интер"
-
"Арсенал" может купить хавбека "Ювентуса"
-
"Манчестер Сити" назвал "Челси" цену на Стерлинга
-
Игуаин ответил на слухи о завершении его карьеры
-
"Бавария" нацелилась на хавбека "РБ Лейпциг"
-
Дембеле готов перейти в "Челси", но с одним условием
-
Кулибали отказался переходить в "Ювентус": названа причина
-
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" борются за лучшего бомбардира "Ромы"
-
ПСЖ хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20