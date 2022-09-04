"Герта" одержала уверенную победу в Бундеслиге

Фото: твиттер "Герты"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Германии "Герта" на выезде обыграла "Аугсбург" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Доди Лукебакио и Марко Рихтера. "Герта", набрав четыре очка, вышла на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Аугсбург" с 3 очками остался на 16-й позиции.

"Аугсбург" – "Герта" - 0:2 (0:0)

Голы: Лукебакио, 57 - 0:1, Рихтер, 90 - 0:2

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Гумны, Бауэр, Педерсен, Калиджури, Груэсо (Баумгартлингер, 36), Реджбечай (Петков, 82), Майер (Варгас, 46), Демирович (Нидерлехнер, 74), Бериша (Хан, 74).

"Герта": Кристенсен, Кенни, Кемпф, Уремович, Платтенхардт, Шуньич, Тузар, Сердар (Боэтиюс, 58), Лукебакио (Дардаи, 83), Канга (Зельке, 83), Эджуке (Рихтер, 69).

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