"Герта" одержала уверенную победу в Бундеслиге
Фото: твиттер "Герты"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Германии "Герта" на выезде обыграла "Аугсбург" со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Доди Лукебакио и Марко Рихтера. "Герта", набрав четыре очка, вышла на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Аугсбург" с 3 очками остался на 16-й позиции.
"Аугсбург" – "Герта" - 0:2 (0:0)
Голы: Лукебакио, 57 - 0:1, Рихтер, 90 - 0:2
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Гумны, Бауэр, Педерсен, Калиджури, Груэсо (Баумгартлингер, 36), Реджбечай (Петков, 82), Майер (Варгас, 46), Демирович (Нидерлехнер, 74), Бериша (Хан, 74).
"Герта": Кристенсен, Кенни, Кемпф, Уремович, Платтенхардт, Шуньич, Тузар, Сердар (Боэтиюс, 58), Лукебакио (Дардаи, 83), Канга (Зельке, 83), Эджуке (Рихтер, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20