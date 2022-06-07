Германия упустила победу над Англией в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборные Германии и Англии сыграли вничью со счетом 1:1.
В начале второго тайма счет открыл Йонас Хофманн, но в концовке встречи гостей от поражения спас Харри Кейн.
Германия, набрав два очка, занимает третье место в группе 3 Лиги А. Англия с 1 очком находится на четвертой позиции.
Германия – Англия - 1:1 (0:0)
Голы: Хофманн, 50 - 1:0, Кейн, 88 (с пенальти) - 1:1
Германия: Нойер, Рюдигер, Клостерманн, Шлоттербек, Раум, Хофманн (Гнабри, 65), Гюндоган (Сане, 83), Киммих, Мусиала (Вернер, 65), Хавертц, Мюллер (Горетцка, 76).
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Триппьер, Филлипс (Беллингем, 14), Райс, Маунт (Грилиш, 72), Кейн, Стерлинг, Сака (Боуэн, 80).
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|4
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|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
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|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
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|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4