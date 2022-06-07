Германия упустила победу над Англией в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборные Германии и Англии сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Йонас Хофманн, но в концовке встречи гостей от поражения спас Харри Кейн.

Германия, набрав два очка, занимает третье место в группе 3 Лиги А. Англия с 1 очком находится на четвертой позиции.

Германия – Англия - 1:1 (0:0)

Голы: Хофманн, 50 - 1:0, Кейн, 88 (с пенальти) - 1:1

Германия: Нойер, Рюдигер, Клостерманн, Шлоттербек, Раум, Хофманн (Гнабри, 65), Гюндоган (Сане, 83), Киммих, Мусиала (Вернер, 65), Хавертц, Мюллер (Горетцка, 76).

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Триппьер, Филлипс (Беллингем, 14), Райс, Маунт (Грилиш, 72), Кейн, Стерлинг, Сака (Боуэн, 80).

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