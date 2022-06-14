Германия разгромила Италию в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Германии/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии на своем поле разгромила сборную Италии со счетом 5:2.

Победу немцам принесли дубль Тимо Вернера, голы Йозуа Киммиха, Илкая Гюндогана и Томаса Мюллера. В составе итальянцев отличились Деньян Ньонто и Алессандро Бастони.

Германия, набрав 6 очков, вышла на второе место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Италия с 5 очками опустилась на третью позицию.

Германия – Италия - 5:2 (2:0)

Голы: Киммих, 10 - 1:0, Гюндоган, 45 (с пенальти) - 2:0, Мюллер, 51 - 3:0, Вернер, 68 - 4:0, Вернер, 69 - 5:0, Ньонто, 78 - 5:1, Бастони, 90 - 5:2

Германия: Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Зюле (Та, 87), Раум, Гюндоган (Штах, 88), Хофманн (Гнабри, 64), Киммих, Мюллер (Мусиала, 75), Вернер (Нмеча, 75), Сане.

Италия: Доннарумма, Калабрия, Манчини (Скамакка, 78), Бастони, Спинаццола (Димарко, 65), Кристанте, Барелла, Фраттези (Капрари, 46), Политано (Луис Фелипе, 44), Распадори (Скальвини, 46), Ньонто.

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