Германия потеряла двух ключевых игроков перед матчами Лиги наций

Теги германиямануэль нойерлеон горетцка

Германия потеряла двух ключевых игроков перед матчами Лиги наций

Фото: твиттер Нойера\Автор неизвестен

У полузащитника Леона Горетцки и голкипера Мануэля Нойера выявили коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB), оба футболиста изолированы от национальной команды и в ближайшее время покинут отель, где базируется сборная Германии.

Все футболисты, контактировавшие с заражёнными игроками, будут проходить тестирование на коронавирусную инфекцию ежедневно.

Горетцка и Нойер не смогут сыграть со сборными Венгрии (23 сентября) и Англии (26 сентября) в Лиге наций.

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