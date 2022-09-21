Германия потеряла двух ключевых игроков перед матчами Лиги наций
Фото: твиттер Нойера\Автор неизвестен
У полузащитника Леона Горетцки и голкипера Мануэля Нойера выявили коронавирус.
Как сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB), оба футболиста изолированы от национальной команды и в ближайшее время покинут отель, где базируется сборная Германии.
Все футболисты, контактировавшие с заражёнными игроками, будут проходить тестирование на коронавирусную инфекцию ежедневно.
Горетцка и Нойер не смогут сыграть со сборными Венгрии (23 сентября) и Англии (26 сентября) в Лиге наций.
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