Германия неожиданно проиграла Венгрии

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Германия неожиданно проиграла Венгрии

Фото: твиттер сборной Венгрии/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Венгрии на выезде обыграла сборную Германии со счетом 1:0.

Единственный гол забил Адам Салаи.

Венгрия, набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Германия с 6 очками опустилась на третью позицию.

Германия – Венгрия - 0:1 (0:1)
Гол: Салаи, 18 - 0:1

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Зюле, Раум, Гюндоган (Мусиала, 69), Киммих, Хофманн, Мюллер (Нмеча, 85), Гнабри (Керер, 46), Вернер (Хавертц, 70), Сане.

Венгрия: Гулачи, Фиола, Орбан, Ланг, Салаи, Керкез, Газдаг (Кляйнхайслер, 67), Надь (Стайлз, 78), Собослаи (Него, 85), Шафер, Салаи (Адам, 67).

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