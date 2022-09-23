Германия неожиданно проиграла Венгрии
Фото: твиттер сборной Венгрии/Автор неизвестен
В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Венгрии на выезде обыграла сборную Германии со счетом 1:0.
Единственный гол забил Адам Салаи.
Венгрия, набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Германия с 6 очками опустилась на третью позицию.
Германия – Венгрия - 0:1 (0:1)
Гол: Салаи, 18 - 0:1
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Зюле, Раум, Гюндоган (Мусиала, 69), Киммих, Хофманн, Мюллер (Нмеча, 85), Гнабри (Керер, 46), Вернер (Хавертц, 70), Сане.
Венгрия: Гулачи, Фиола, Орбан, Ланг, Салаи, Керкез, Газдаг (Кляйнхайслер, 67), Надь (Стайлз, 78), Собослаи (Него, 85), Шафер, Салаи (Адам, 67).
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|М
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|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4