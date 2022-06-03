Геркус дал совет "Спартаку" по поводу Ваноли
Фото: инстаграм Ильи Геркуса/Автор неизвестен
Бывший президент "Спартака" Илья Геркус уверен в том, что московскому клубу следует оставить Паоло Ваноли.
По его словам, клубу стоить прекратить так часто менять тренеров.
"Заморозить ситуацию, пусть и, возможно, даже не с самым удачным для этого тренером.
Поэтому оставить Ваноли сейчас логично. Опять же, скорее всего, в следующем сезоне "Спартак" выступит в чемпионате лучше, потому что хуже сыграть будет сложно, да даже повторить 10-е место будет очень сложно. Наверняка будет прогресс, от которого оттолкнется и Ваноли, и клуб, чтобы понять все по составу – какие игроки ему нужны", - сказал он в интервью "Матч ТВ".
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