Геркус дал совет "Спартаку" по поводу Ваноли

Фото: инстаграм Ильи Геркуса/Автор неизвестен

Бывший президент "Спартака" Илья Геркус уверен в том, что московскому клубу следует оставить Паоло Ваноли.

По его словам, клубу стоить прекратить так часто менять тренеров.

"Заморозить ситуацию, пусть и, возможно, даже не с самым удачным для этого тренером.

Поэтому оставить Ваноли сейчас логично. Опять же, скорее всего, в следующем сезоне "Спартак" выступит в чемпионате лучше, потому что хуже сыграть будет сложно, да даже повторить 10-е место будет очень сложно. Наверняка будет прогресс, от которого оттолкнется и Ваноли, и клуб, чтобы понять все по составу – какие игроки ему нужны", - сказал он в интервью "Матч ТВ".

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