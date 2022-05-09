Генич высказался о будущем Слуцкого в "Рубине"
Фото: твиттер Слуцкого\Автор неизвестен
Комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого в казанском клубе.
"Рубин" снова проиграл, хотя против "Локомотива" смотрелся неплохо. Это уже 6-е поражение в 8 последних матчах, но, несмотря на кризис, рано говорить о том, что проект Слуцкого и Яровинского в Казани завершен.
В прошлом сезоне Слуцкий привел команду к четвертому месту, все было хорошо, руководство счастливо. Тогда весной у "Рубина" была не только неплохая игра, но еще команде откровенно фартило. Было много матчей, которые они затаскивали в концовке. Команда прыгнула намного выше головы. Сейчас обратная ситуация, даже в равных матчах «Рубин» проигрывает.
Не только «Рубин» столкнулся с отъездом легионеров, но те же "Краснодар" и "Ростов" сумели быстро адаптироваться к новым условиям, Слуцкий же считает, что все складывается против него, и имеет на это право.
Слуцкого подписывали на пять лет – это говорит о доверии со стороны руководства. Уверен, что Рустем Сайманов продолжит доверять главному тренеру. Слуцкий должен остаться в "Рубине", только если он сам не решит уйти, решив, что ему больше нечего дать команде", – сказал Генич.
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