Гендиректор "Спартака" Мележиков может покинуть клуб

Гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков в ближайшее время может покинуть должность.

Как сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа", компания "Лукойл" хочет взять на его место своего человека.

"Возможно, нефтяники просто желают видеть на этом посту более масштабную фигуру — с большим авторитетом в футбольных кругах.

И это, скорее всего, будет не Ашот Хачатурянц, если вы вдруг подумали о нем. На рынке говорят, что Рафаилыча вообще не будет в "Спартаке". А это значит, что с новой силой разгорается борьба за власть в главном клубе страны», – говорится в сообщении.

Мележиков назначен генеральным директором в июле 2021 года.

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