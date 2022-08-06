Гендиректор "Спартака" Мележиков может покинуть клуб
Гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков в ближайшее время может покинуть должность.
Как сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа", компания "Лукойл" хочет взять на его место своего человека.
"Возможно, нефтяники просто желают видеть на этом посту более масштабную фигуру — с большим авторитетом в футбольных кругах.
И это, скорее всего, будет не Ашот Хачатурянц, если вы вдруг подумали о нем. На рынке говорят, что Рафаилыча вообще не будет в "Спартаке". А это значит, что с новой силой разгорается борьба за власть в главном клубе страны», – говорится в сообщении.
Мележиков назначен генеральным директором в июле 2021 года.
Не пропустите: В "Зените" назвали главного шутника после ухода Дзюбы. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
В "Спартаке" рассказали о ходе восстановления Джикии
-
"Галатасарай" сделал повторное предложение Мертенсу
-
Гендиректор "Спартака" Мележиков может покинуть клуб
-
1
Фигурист Плющенко хочет позвать в свою команду Путина
-
РФС может создать Ретро Кубок России
-
Игрок сборной Израиля прошел медобследование для "Динамо"
-
Гайч может остаться в ЦСКА: ему дали две недели проявить себя
-
Клопп недоволен расписанием АПЛ
-
УЕФА наказал клуб Черчесова за расистское поведение болельщиков
-
1
Зинченко рассказал, что с детства болел за "Арсенал"
-
1
Тренер "Баварии" высказался о разгроме в первом матче Бундеслиги
-
Акинфеев назвал топ-5 лучших футболистов на старте РПЛ
-
Защитник "Фламенго" переходит в "Краснодар"
-
Артета высказался о дебютном матче "Арсенала" в сезоне
-
"Зенит" торгуется с "Фенербахче" за игрока сборной Венгрии
-
Главные новости дня: 5 августа
-
Гол Ляказетта помог "Лиону" победить в 1-м туре Лиги 1
-
"Арсенал" одержал уверенную победу в стартовом туре АПЛ
-
Эдегор рассказал, как звал Холанда в "Арсенал"
-
"Бавария" забила шесть голов в стартовом матче Бундеслиги