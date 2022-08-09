Фото: сайт "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

Нападающий "Валенсии" Гонсалу Гедеш стал игроком "Вулверхэмптона".

О подписании 25-летнего форварда сборной Португалии говорится на сайте английского клуба.

В новой команде Гонсалу Гедеш выбрал 17-й номер, его контракт рассчитан на 5 лет,.

Впервые за английский клуб португалец может сыграть 13 августа в поединке АПЛ против Фулхэма.

С 2017 года Гедеш сыграл за "Валенсию" 178 матчей, забил 36 голов и отдал 30 ассистов.

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