Гедеш стал игроком "Вулверхэмптона"

Теги гонсалу гедешваленсиявулверхэмптон

Гедеш стал игроком "Вулверхэмптона"

Фото: сайт "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

Нападающий "Валенсии" Гонсалу Гедеш стал игроком "Вулверхэмптона".

О подписании 25-летнего форварда сборной Португалии говорится на сайте английского клуба.

В новой команде Гонсалу Гедеш выбрал 17-й номер, его контракт рассчитан на 5 лет,.

Впервые за английский клуб португалец может сыграть 13 августа в поединке АПЛ против Фулхэма.

С 2017 года Гедеш сыграл за "Валенсию" 178 матчей, забил 36 голов и отдал 30 ассистов.

Не пропустите: Раноккия перешел в клуб Берлускони. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Символическая сборная 4-го тура РПЛ

Символическая сборная 4-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов