Газинский выбрал для себя неожиданный клуб
Фото сайт "Краснодара"/Автор неизвестен
Бывший лидер "Краснодара»" Юрий Газинский переходит в "Урал".
Об этом сообщает источник "Чемпионата", а также президент уральского клуба Григорий Иванов.
"Подписали контракт с Юрием Газинским на 2 года. Все, он наш игрок. Можете нас поздравить! И его поздравьте", –сказал Иванов.
Напомним, что 33-летний футболист находится в статусе свободного агента. Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года.
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