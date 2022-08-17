Газинский выбрал для себя неожиданный клуб

Фото сайт "Краснодара"/Автор неизвестен

Бывший лидер "Краснодара»" Юрий Газинский переходит в "Урал".

Об этом сообщает источник "Чемпионата", а также президент уральского клуба Григорий Иванов.

"Подписали контракт с Юрием Газинским на 2 года. Все, он наш игрок. Можете нас поздравить! И его поздравьте", –сказал Иванов.

Напомним, что 33-летний футболист находится в статусе свободного агента. Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года.

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