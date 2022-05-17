Фото: твиттер Газинского\Автор неизвестен

Российский полузащитник Юрий Газинский покинет "Краснодар" по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, стороны не сумели прийти к договоренности в переговорах о новом контракте, а нынешний истекает 30 июня.

Отмечается, что матч против "Ахмата" в 30-м туре РПЛ на домашней арене "быков" станет последним в составе клуба для Газинского, который является рекордсменом "Краснодара" по количеству проведенных матчей - 281.

Он выступает в составе клуба с 2013 года.

Также не пропустите: "Спортинг" выкупил защитника у "Манчестер Сити". | https://dailysports.net