Газинский покинет "Краснодар"

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Газинский покинет "Краснодар"

Фото: твиттер Газинского\Автор неизвестен

Российский полузащитник Юрий Газинский покинет "Краснодар" по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, стороны не сумели прийти к договоренности в переговорах о новом контракте, а нынешний истекает 30 июня.

Отмечается, что матч против "Ахмата" в 30-м туре РПЛ на домашней арене "быков" станет последним в составе клуба для Газинского, который является рекордсменом "Краснодара" по количеству проведенных матчей - 281.

Он выступает в составе клуба с 2013 года.

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