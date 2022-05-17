Газинский покинет "Краснодар"
Фото: твиттер Газинского\Автор неизвестен
Российский полузащитник Юрий Газинский покинет "Краснодар" по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента, сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, стороны не сумели прийти к договоренности в переговорах о новом контракте, а нынешний истекает 30 июня.
Отмечается, что матч против "Ахмата" в 30-м туре РПЛ на домашней арене "быков" станет последним в составе клуба для Газинского, который является рекордсменом "Краснодара" по количеству проведенных матчей - 281.
Он выступает в составе клуба с 2013 года.
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