Газинский близок к переходу в ЦСКА

Фото сайт "Краснодара"/Автор неизвестен

Бывший футболист "Краснодара" Юрий Газинский может перейти в ЦСКА.

По данным "Чемпионата", опытный футболист уже прошел медосмотр для московского клуба, но "армейцы" еще не решили, стоит ли подписывать футболиста.

"Вопрос с переходом еще не закрыт. Клуб не принял окончательного решения, а также предстоят переговоры по условиям контракта", – сообщил источник.

В прошло сезоне 32-летний хавбек провел 17 матчей в составе южан в прошлом сезоне, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

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