Гайч пролил свет на будущее в ЦСКА
Фото: инстаграм Адольфо Гайча/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о том, останется ли в московском клубе.
По словам футболиста, пока у него не было никаких предложения.
"Остаюсь ли я в ЦСКА? Возможно. На данный момент у меня нет никаких предложений. Я отлично чувствую себя в этой команде", — передаёт слова Гайча "Чемпионат".
Аргентинец перебрался в ЦСКА в августе 2020 года. В прошлом сезоне он играл аренде в испанской "Уэске", за которую провёл 28 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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