Гайч может остаться в ЦСКА: ему дали две недели проявить себя

Фото: инстаграм Адольфо Гайча/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч получит шанс проявить себя в ЦСКА.

По данным источника, тренерский штаб армейцев предоставил 23-летнему форварду две недели, чтобы зарекомендовать себя в команде.

После указанного срока в клубе примут решение по будущему Адольфо.

Гайч стал игроком ЦСКА в августе 2020 года. За армейцев он сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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