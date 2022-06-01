Гатуззо получил заманчивое предложение из Испании

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

звестный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может поработать в чемпионате Испании, сообщает Sport.es.

Как пишет источник, опытный специалист может возглавить местную "Валенсию".

Испанский клуб предложил бывшему тренеру "Милана" специалисту контракт, рассчитанный до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Последним клубом наставника была «Фиорентина», которую он возглавил в конце мая 2021 года, а уже в середине июня покинул команду из-за разногласий с руководством.

"Валенсия" в прошлом сезоне стала девятой в Примере.

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