Гаттузо рассказал, каких игроков он хотел бы видеть в "Валенсии"

Фото: твиттер Валенсии/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Валенсии" Дженнаро Гаттузо рассказал о том, каких игроков он будет приглашать в команду.

По словам итальянского тренера, он бы хотел работать с игроками, которые потерпели неудачу.

"Это футболисты почти с клеймом неудачника. Мне нравятся такие футболисты, которые чувствуют, что "Валенсия" действительно верит в них, и приходят с желанием. Мы говорили о нашем взгляде на команду, об игре, о схемах, о тактических аспектах — но прежде всего мы хотим, чтобы у игроков было желание, был огонь внутри, чтобы они хотели побеждать.

Нужны футболисты, которые воспринимают игру за "Валенсию" так же, как игру за "Реал" или "Барселону", - сказал он.

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