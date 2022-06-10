Гаттузо рассказал, каких игроков он хотел бы видеть в "Валенсии"
Фото: твиттер Валенсии/Автор неизвестен
Новый главный тренер "Валенсии" Дженнаро Гаттузо рассказал о том, каких игроков он будет приглашать в команду.
По словам итальянского тренера, он бы хотел работать с игроками, которые потерпели неудачу.
"Это футболисты почти с клеймом неудачника. Мне нравятся такие футболисты, которые чувствуют, что "Валенсия" действительно верит в них, и приходят с желанием. Мы говорили о нашем взгляде на команду, об игре, о схемах, о тактических аспектах — но прежде всего мы хотим, чтобы у игроков было желание, был огонь внутри, чтобы они хотели побеждать.
Нужны футболисты, которые воспринимают игру за "Валенсию" так же, как игру за "Реал" или "Барселону", - сказал он.
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|Команда
|М
|О
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|Атлетико Мадрид
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|Хетафе
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14