Гаттузо просит "Валенсию" купить воспитанника "Барселоны"

Фото: твиттер Дженнаро Гаттузо/Автор неизвестен

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо, который может возглавить "Валенсию", уже выдвинул клубу первое трансферное требование, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, Гаттузо хочет видеть в стане валенсийцев полузащитника "Барселоны" Рикарда Пуча.

В завершившемся сезоне 22-летний Пуч провел за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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