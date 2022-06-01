Гаттузо просит "Валенсию" купить воспитанника "Барселоны"
Фото: твиттер Дженнаро Гаттузо/Автор неизвестен
Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо, который может возглавить "Валенсию", уже выдвинул клубу первое трансферное требование, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, Гаттузо хочет видеть в стане валенсийцев полузащитника "Барселоны" Рикарда Пуча.
В завершившемся сезоне 22-летний Пуч провел за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Валенсия" уволила президента, который угрожал убить лидера команды. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Польша победила Уэльс в Лиге наций
-
"Эльче" выкупил трансфер форварда "Спартака"
-
Бэйл и Иско ушли из "Реала"
-
Лингард покинул "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" может купить одного из лидеров "Реала"
-
Гаттузо просит "Валенсию" купить воспитанника "Барселоны"
-
Кутепов ушел из "Спартака"
-
Погба покинул "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" продлит контракт с Де Шильо
-
Манчини сравнил Месси с Марадоной
-
Депай определился с будущим в "Барселоне"
-
Полузащитник "Оренбурга" завершил карьеру после выхода в РПЛ
-
"Челси", "Реал" и "Бавария" устроили охоту за Стерлингом
-
"Барселона" выделит на трансферы этим летом до 700 миллионов евро
-
Романцев высказался о возможных трудностях Дзюбы за рубежом
-
В России вступил в силу закон о Fan ID
-
Бывший тренер "Спартака" возглавил испанский клуб
-
"Барселона" возглавила список европейских клубов-должников
-
Балотелли заявил о желании вернуться в Италию и назвал возможный клуб
-
Бонуччи хочет устроить яркое прощание для Кьеллини в матче с Аргентиной
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14