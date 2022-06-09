Гаттузо представлен в качестве главного тренера клуба Примеры
Фото: твиттер Валенсии/Автор неизвестен
Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо стал главным тренером "Валенсии", о чем сообщили 9 июня на официальном сайте испанского клуба.
Соглашение специалиста с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Последним местом работы Гаттузо была "Фиорентина", которую он возглавил в конце мая 2021 года.
"Валенсия" по итогам прошлого сезона заняла лишь девятое место в Примере.
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