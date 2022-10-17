Гасперини оценил шансы "Аталанты" выиграть Серию А

Фото: инстаграм Джан Пьеро Гасперини/Автор неизвестен

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини выразил мнение, что у его команды нет шансов выиграть золотые медали чемпионата Италии.

"Из-за скудности наших ресурсов мы не можем сказать, что участвуем в чемпионской гонке. К сожалению, нам необходимо признать эту реальность. Поэтому мы будем стремиться выиграть Кубок Италии. Эта цель более достижимая. Еврокубки выиграть еще сложнее. Поэтому именно Кубок является нашей целью", - приводит слова Гасперини Radio Uno.

После 10 туров "Аталанта" занимает второе место в турнирной таблице Серии А и на два очка отстает от лидирующего "Наполи".

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