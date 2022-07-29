Гаспар покидает "Вильярреал" спустя 15 лет в клубе

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Гаспар покидает "Вильярреал" спустя 15 лет в клубе

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

31-летний защитник Марио Гаспар принял решение покинуть "Вильярреал" спустя 15 сезонов в клубе.

Как сообщает официальный сайт клуба, вместе с "Вильярреалом" Гаспар выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/2021.

Всего опытный футболист провёл 424 игры за "Вильярреал", забив 11 голов и сделав 23 результативные передачи.

По количеству матчей за команду он уступает только Ману Тригеросу и Бруно Сориано.

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