Гари Невилл назвал "МЮ" кладбищем для игроков

Фото: твиттер Гари Невилла\Автор неизвестен

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал свой бывший клуб кладбищем для игроков.

Напомним, что сейчас "МЮ" идет на 20-м месте в таблице.

"Одна из проблем клуба за последние 10 лет состоит в том, что они отказались от стратегии, меняли тренеров и позволили им контролировать подбор игроков.

Это серьезная проблема. За 10 лет клуб потратил 1,2 миллиарда фунтов, причем 75% трат были провальными, а сработали только 5%. Еще 20% – туда-сюда. Просто ужасная история с точки зрения трансферов.

Тем не менее, есть призывы обвинять игроков, и мы делали это на протяжении многих лет.

Но на деле клуб стал кладбищем для футболистов. Игроки теперь думают над тем, приезжать ли им сюда. Клуб не может заполучить игроков, а школа работает неэффективно", – сказал бывший защитник "МЮ".

Не пропустите: "Интер" и "Милан" отказались от Роналду. | https://dailysports.net