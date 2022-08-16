Гари Невилл назвал "МЮ" кладбищем для игроков
Фото: твиттер Гари Невилла\Автор неизвестен
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал свой бывший клуб кладбищем для игроков.
Напомним, что сейчас "МЮ" идет на 20-м месте в таблице.
"Одна из проблем клуба за последние 10 лет состоит в том, что они отказались от стратегии, меняли тренеров и позволили им контролировать подбор игроков.
Это серьезная проблема. За 10 лет клуб потратил 1,2 миллиарда фунтов, причем 75% трат были провальными, а сработали только 5%. Еще 20% – туда-сюда. Просто ужасная история с точки зрения трансферов.
Тем не менее, есть призывы обвинять игроков, и мы делали это на протяжении многих лет.
Но на деле клуб стал кладбищем для футболистов. Игроки теперь думают над тем, приезжать ли им сюда. Клуб не может заполучить игроков, а школа работает неэффективно", – сказал бывший защитник "МЮ".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18