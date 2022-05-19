"Гамбург" выиграл первый переходной матч за место в Бундеслиге

Фото: твиттер "Гамбурга"/Автор неизвестен

В первом переходном матче за место в Бундеслиге "Гамбург" на выезде обыграл "Герту" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Людовит Рейс.

Ответный матч состоится 23 мая.

"Герта" – "Гамбург" - 0:1 (0:0)

Гол: Рейс, 57 - 0:1

"Герта": Кристенсен, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Миттельштедт, Сердар, Штарк, Тузар, Бельфодиль, Волльшлегер.

"Гамбург": Хойер, Шонлау, Вушкович, Мухайм, Рор, Мефферт, Рейс, Хайер, Киттель, Джатта, Глатцель.

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