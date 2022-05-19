"Гамбург" выиграл первый переходной матч за место в Бундеслиге

Теги гамбурггерта

"Гамбург" выиграл первый переходной матч за место в Бундеслиге

Фото: твиттер "Гамбурга"/Автор неизвестен

В первом переходном матче за место в Бундеслиге "Гамбург" на выезде обыграл "Герту" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Людовит Рейс.

Ответный матч состоится 23 мая.

"Герта" – "Гамбург" - 0:1 (0:0)
Гол: Рейс, 57 - 0:1

"Герта": Кристенсен, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Миттельштедт, Сердар, Штарк, Тузар, Бельфодиль, Волльшлегер.

"Гамбург": Хойер, Шонлау, Вушкович, Мухайм, Рор, Мефферт, Рейс, Хайер, Киттель, Джатта, Глатцель.

Не пропустите: "Барселона" может подписать летом девять игроков. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мхитарян может перейти в топ-клуб Серии А

Мхитарян может перейти в топ-клуб Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов