Галтье высказался о будущем Месси в "ПСЖ"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Новый главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье высказался о будущем форварда команды Лионеля Месси.

"Месси начал в Париже новую жизнь, как семейную, так и футбольную. Я уважаю людей, которые в 34 года хотят испытать что-то новое. Не многие способны на такой шаг.

Я вижу, что он выкладывается по максимум. В остальном же весь мир знает, на что он способен", — сказал наставник.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Месси забил шесть голов и сделал 14 ассистов в 26 играх.

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