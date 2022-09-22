Галлиани рассказал, почему Роналдиньо быстро перестал играть на топ-уровне
Фото: твиттер Роналдиньо/Автор неизвестен
Бывший президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал, почему бразилец нападающий Роналдиньо не смог играть на топ-уровне на протяжении многих лет.
"Я бы побил Роналдиньо при встрече. Его класс игры был невероятен. Но, к сожалению, он, как и все бразильцы, слишком увлекался вещами вне поля. Роналдиньо очень любил женщин и холодное пиво. Если бы не это, то с таким талантом он мог бы играть до 60 лет. Его уровень был неоспорим", - приводит слова Галлиани Milan News.
Напомним, что Роналдиньо дважды признавался игроком года по версии ФИФА, а также завоевал "Золотой мяч" в 2005 году.
Не пропустите: Легенда "Вест Хэма" получит должность в клубе после завершения карьеры. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 сентября
-
Победы Франции, Бельгии и Хорватии: результаты Лиги наций 22 сентября
-
Турция и Люксембург сыграли в феерическую ничью
-
Нидерланды обыграли Польшу в Лиге наций
-
Бельгия одержала победу над Уэльсом
-
Хорватия обыграла Данию в матче лидеров группы Лиги наций
-
Франция впервые победила в Лиге наций
-
Куман обвинил Лапорту в несостоявшемся переходе Вейналдума в "Барселону"
-
38-летний Тьяго Силва рассказал, сколько еще планирует играть
-
"Реал" изменит трансферную стратегию из-за Мбаппе
-
"Реал" навсегда отказался от Мбаппе
-
Легенда македонского футбола объявил о завершении карьеры
-
Неймар завоевал почетную награду в Лиге 1
-
"Заря" подписала бывшего полузащитника сборной Украины
-
Калиниченко покинул клуб всего спустя 10 дней после назначения главным тренером
-
Латвия проиграла Молдове в Лиге наций
-
Галлиани рассказал, почему Роналдиньо быстро перестал играть на топ-уровне
-
Новичок "Ливерпуля" Артур пошел на серьезные меры, чтобы завоевать доверие Клоппа
-
ПСЖ и "Ювентус" поборются за основного игрока "Челси"
-
Асенсио отреагировал на слухи о переходе в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17