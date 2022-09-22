Галлиани рассказал, почему Роналдиньо быстро перестал играть на топ-уровне

Фото: твиттер Роналдиньо/Автор неизвестен

Бывший президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал, почему бразилец нападающий Роналдиньо не смог играть на топ-уровне на протяжении многих лет.

"Я бы побил Роналдиньо при встрече. Его класс игры был невероятен. Но, к сожалению, он, как и все бразильцы, слишком увлекался вещами вне поля. Роналдиньо очень любил женщин и холодное пиво. Если бы не это, то с таким талантом он мог бы играть до 60 лет. Его уровень был неоспорим", - приводит слова Галлиани Milan News.

Напомним, что Роналдиньо дважды признавался игроком года по версии ФИФА, а также завоевал "Золотой мяч" в 2005 году.

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