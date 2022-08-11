Галлиани предложил создать Суперлигу без английских клубов

Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани предложил свой вариант Суперлиги, в котором не будут участвовать клубы английской Премьер-лиги (АПЛ).

По его словам, клубы АПЛ зарабатывают в четыре раза больше, чем клубы Серии А.

"Монца" получит 33 миллиона евро за ТВ-права, из которых три мы должны отдать Серии B. Только что вышедший в АПЛ клуб получает 160 миллионов евро. Как нам соперничать с "Ноттингем Форест"? Как мне остановить такую тенденцию в мировой экономике? Брексит должен быть и в футболе. Без англичан это будет настоящее европейское соревнование", — приводит слова функционера Daily Mail.

Как известно, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги, но проект заморозили.

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