Галлиани предложил создать Суперлигу без английских клубов
Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани предложил свой вариант Суперлиги, в котором не будут участвовать клубы английской Премьер-лиги (АПЛ).
По его словам, клубы АПЛ зарабатывают в четыре раза больше, чем клубы Серии А.
"Монца" получит 33 миллиона евро за ТВ-права, из которых три мы должны отдать Серии B. Только что вышедший в АПЛ клуб получает 160 миллионов евро. Как нам соперничать с "Ноттингем Форест"? Как мне остановить такую тенденцию в мировой экономике? Брексит должен быть и в футболе. Без англичан это будет настоящее европейское соревнование", — приводит слова функционера Daily Mail.
Как известно, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги, но проект заморозили.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24