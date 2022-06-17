"Галатасарай" ярким роликом представил форму на новый сезон

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"Галатасарай" ярким роликом представил форму на новый сезон

Пресс-служба "Галатасарая" в официальном твиттер опубликовала яркий ролик, в котором представила домашнюю форму команду на следующий сезон.

"Мужество исходит из духа цвета. Победа всегда принадлежит тем, кто не сдается", - говорится в посте.

"Галатасарай" 22 раза становился чемпионом Турции и это является национальным рекордом. Впрочем, в минувшем сезоне стамбульский клуб занял лишь 11-е место в турецкой Суперлиге.

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