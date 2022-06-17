"Галатасарай" ярким роликом представил форму на новый сезон
Пресс-служба "Галатасарая" в официальном твиттер опубликовала яркий ролик, в котором представила домашнюю форму команду на следующий сезон.
"Мужество исходит из духа цвета. Победа всегда принадлежит тем, кто не сдается", - говорится в посте.
Cesaret renklerin ruhundan gelir— GSStore (@GSStore) June 17, 2022
Zafer daima vazgeçmeyenlerindir.
Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta.
https://t.co/7NRJWmhlMF#BirlikteKükre pic.twitter.com/5jYf3TJIwl
"Галатасарай" 22 раза становился чемпионом Турции и это является национальным рекордом. Впрочем, в минувшем сезоне стамбульский клуб занял лишь 11-е место в турецкой Суперлиге.
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|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24