"Галатасарай" ведет переговоры по трансферу форварда "Спартака"

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"Галатасарай" ведет переговоры по трансферу форварда "Спартака"

Фото: твиттер Шамара Николсона/Автор неизвестен

Нападающий "Спартака" Шамар Николсон сменит клуб в ближайшее время.

25-летним игроком из Ямайки интересуется "Галатасарай".

Как сообщает журналист VOLE Ягиз Сабунджуоглу, турецкий гранд уже начал переговоры о трансфере.

В нынешнем сезоне Николсон вышел на поле в трех играх, в которых ни разу не отыграл матч целиком и не отметился результативными действиями. 
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