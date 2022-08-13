"Галатасарай" ведет переговоры по трансферу форварда "Спартака"

Фото: твиттер Шамара Николсона/Автор неизвестен

Нападающий "Спартака" Шамар Николсон сменит клуб в ближайшее время.

25-летним игроком из Ямайки интересуется "Галатасарай".

Как сообщает журналист VOLE Ягиз Сабунджуоглу, турецкий гранд уже начал переговоры о трансфере.

В нынешнем сезоне Николсон вышел на поле в трех играх, в которых ни разу не отыграл матч целиком и не отметился результативными действиями.