"Галатасарай" усилился форвардом "Бенфики"

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"Галатасарай" усилился форвардом "Бенфики"

Фото: сайт "Галатасарая"/Автор неизвестен

Пресс-служба стамбульского "Галатасарая" на официальном объявила о переходе нападающего лиссабонской "Бенфики" и сборной Швейцарии Хариса Сеферовича.

Турецкий клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

30-летний Сеферович выступает за "Бенфику" с 2017 года. Всего он провел за клуб 187 матчей во всех турнирах, забил 74 гола и отдал 24 результативные передачи. Ранее играл за "Грассхоппер", "Фиорентину", "Ксамакс", "Лечче", "Новару", "Реал Сосьедад" и "Айнтрахт". За сборную Швейцарии сыграл 86 матчей и забил 25 мячей.

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