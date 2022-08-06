"Галатасарай" сделал повторное предложение Мертенсу

Фото: твиттер Дриса Мертенса/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий Дрис Мертенс все еще может перейти "Галатасарай".

Как сообщает журналист Николо Скира, турецкий клуб увеличил предложение.

Контракт будет рассчитан до лета 2023 года. За сезон бельгиец заработает 4 миллионов евро.

Кроме того, в соглашении будет предусмотрена опция продления контракта на один сезон.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Мертенс стал свободным агентом.

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