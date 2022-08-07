"Галатасарай" подписал Мертенса и Торрейру

Фото: твиттер Дриса Мертенса/Автор неизвестен

Турецкий "Галатасарай" подписал двух новичков в один день.

Как пишет итальянский журналист Фабрицио Романо, в качестве свободного агента был подписан бельгийский нападающий Дрис Мертенс, а также турки купили защитника "Арсенала" Лукаса Торрейру.

По данным инсайдера, Мертенс присоединился к турецкому клубу до июня 2023 года.

В то же время за Торрейру "Галатасарай" заплатил около € 7 млн + бонусы. Контракт с ним заключён до июня 2025 года.

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