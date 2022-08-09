"Галатасарай" объявил о подписании Мертенса
Фото: сайт "Галатасарая"/Автор неизвестен
"Галатасарай" подписал бывшего игрока "Наполи" Дриса Мертенса.
Детали контракта с 35-летним нападающим сборной Бельгии не разглашаются.
Напомним, что Мертенс - лучший бомбардир в истории "Наполи". Он покинул итальянский клуб на правах свободного агента.
Мертенс играл за неаполитанцев с сезона-2013/14 и за это время забил 148 голов в 397 матчах.
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