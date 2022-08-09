"Галатасарай" объявил о подписании Мертенса

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"Галатасарай" объявил о подписании Мертенса

Фото: сайт "Галатасарая"/Автор неизвестен

"Галатасарай" подписал бывшего игрока "Наполи" Дриса Мертенса.

Детали контракта с 35-летним нападающим сборной Бельгии не разглашаются.

Напомним, что Мертенс - лучший бомбардир в истории "Наполи". Он покинул итальянский клуб на правах свободного агента.

Мертенс играл за неаполитанцев с сезона-2013/14 и за это время забил 148 голов в 397 матчах.

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