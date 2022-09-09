"Галатасарай" объявил о подписании Икарди

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"Галатасарай" объявил о подписании Икарди

Фото: сайт "Галатасарая"/Автор неизвестен

Форвард "ПСЖ" Мауро Икарди арендован турецким "Галатасараем".

Как сообщает пресс-служба стамбульского клуба, в договор включена опция выкупа игрока по истечении срока аренды.

Срок аренды - один сезон.

В составе "ПСЖ" аргентинец провел в общей сложности 92 матча, забил 38 мячей и отдал 10 голевых передач.

В данный момент новый клуб Икарди занимает седьмое место в турецкой Суперлиге. 

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