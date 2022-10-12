"Галатасарай" намерен подписать Роналду зимой или летом

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в "Галатасарай", сообщает Fotomaç.

По сведениям источника, турецкий клуб хочет подписать футболиста в январе либо следующим летом. Турки пытались купить форварда минувшим летом, но тогда он отказался от трансфера.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "МЮ" и сборную Португалии 12 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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