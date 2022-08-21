"Галатасарай" может купить африканца из "Милана"

Фото: твиттер Фоде Балло-Туре/Автор неизвестен

"Галатасарай" проявляет интерес к сенегальскому защитнику "Милана" Фоде Балло-Туре, сообщает Sky Italia.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Африканец может согласиться на переход, так как не имеет стабильной игровой практики в стане "россонери".

В прошлом сезоне 25-летний Балло-Туре провел за "Милан" 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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