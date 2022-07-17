"Галатасарай" договорился о переходе форварда "Бенфики"

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"Галатасарай" договорился о переходе форварда "Бенфики"

Фото: твиттер Хариса Сеферовича/Автор неизвестен

Нападающий "Бенфики" и сборной Швейцарии Харис Сеферович близок к переходу в "Галатасарай", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, турецкий клуб договорился об аренде футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 3,5 миллиона евро. Форвард заключил с турками контракт до лета по схеме "1+3".

В прошлом сезоне 30-летний Сеферович провел за "Бенфику" 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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