"Галатасарай" близок к покупке хавбека "Арсенала"

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"Галатасарай" близок к покупке хавбека "Арсенала"

Фото: твиттер Лукаса Торрейры/Автор неизвестен

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Уругвай Лукас Торрейра близок к переходу в стамбульский "Галатасарай", сообщает журналист Алессио Ленто в своем твиттере.

По сведениям источника, турецкий клуб практически договорился с "канонирами" по трансферу хавбека. Также турки уже согласовали с игроком условия трехлетнего контракта с возможностью продления еще на год с зарплатой в три миллиона евро в год.

В прошлом сезоне 26-летний Торрейра выступал на правах аренды за "Фиорентину", провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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