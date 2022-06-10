Габриэл Жезус сменит клуб, но не перейдет в "Реал"

Фото: твиттер Габриэла Жезуса/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус сменит клуб в летнее трансферное окно, но не перейдет в мадридский "Реал", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист перейдет в другой клуб английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось, что форвардом активно интересуются "Арсенал" и "Челси".

В минувшем сезоне 25-летний Жезус провел за "Манчестер Сити" 41 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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