Габриэл Жезус отказал "Тоттенхэму", так как хочет в другой клуб

Фото: твиттер Габриэла Жезуса/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус отказался перейти в "Тоттенхэм", сообщает Goal.com.

По сведениям источника, приоритетом для футболиста является переход в "Арсенал", так как он надеется воссоединиться с главным тренером "канониров" Микелем Артетой, который ранее входил в тренерский штаб "горожан".

В минувшем сезоне 25-летний Жезус провел за "Манчестер Сити" 41 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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