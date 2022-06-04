Габриэль Жезус определился с будущим в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Жезуса\Автор неизвестен

Бразильский форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезус принял решение покинуть команду в летнее трансферное окно, о чем сообщает The Athletic.

По данным источника, игрок сборной Бразилии недоволен количеством игровой практики и хочет перейти в команду, где будет стабильным игроком стартового состава.

Не исключено, что молодой футболист перейдет в лондонский "Арсенал".

Соглашение бразильца с "Сити" истекает в следующем году, его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Жезус забил 13 голов в 41 поединке за "горожан".

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