Габигол установил рекорд чемпионата Бразилии

Фото: твиттер Габриэла Барбозы/Автор неизвестен

Нападающий "Фламенго" Габриэл Барбоза по прозвищу "Габигол" стал самым молодым автором 100 голов в истории чемпионата Бразилии.

Форвард забил свой юбилейный гол в матче с "Сеарой" (1:1) в возрасте 26 лет и пяти дней. Прежний рекорд принадлежал нападающему Роберто Динамиту, который выступал за "Васко да Гаму" в 1980-е годы.

26-летний Барбоза в нынешнем сезоне провел за "Фламенго" 53 матча, забил 24 гола и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: Владельцы "Манчестер Юнайтед" готовы продать клуб: названа невероятная сумма. | https://dailysports.net