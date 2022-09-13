Футболки Бэйла стали самыми продаваемыми в МЛС

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Футболки Бэйла стали самыми продаваемыми в МЛС

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Футболки с именем Гарета Бэйла стали самыми продаваемыми в МЛС в этом году.

Напомним, что летом валлийский футболист перебрался в "Лос-Анджелес", покинув "Реал" по истечении срока контракта.

По данным сайта МЛС, второе место в списке самых продаваемых футболок заняли майки с именем защитника "Шарлотт" Кристиана Фукса. Третье место у форварда "Лос-Анджелеса" Карлоса Вела.

Отметим, что восьмую строчку занял хавбек "Чикаго Файр" Джердан Шакири.

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