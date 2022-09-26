Футболисты сборной Германии получат солидную награду в случае победы на ЧМ-2022
Пресс-служба немецкого футбольного союза на официальном сайте объявила о размере премиальных для сборной Германии за участие в чемпионате мира-2022 в Катаре.
За победу в группе каждый футболист получит по 50 тысяч евро. Выход в четвертьфинал принесет игрокам 100 тысяч евро, в полуфинал - 150 тысяч. За третье место немецкие футболисты получат по 200 тысяч, за второе - по 250 тысяч. Чемпионство оценено в 400 тысяч евро каждому.
На ЧМ-2022 сборная Германии сыграет в одной группе со сборными Испании, Коста-Рики и Японии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20