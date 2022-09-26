Футболисты сборной Германии получат солидную награду в случае победы на ЧМ-2022

Пресс-служба немецкого футбольного союза на официальном сайте объявила о размере премиальных для сборной Германии за участие в чемпионате мира-2022 в Катаре.

За победу в группе каждый футболист получит по 50 тысяч евро. Выход в четвертьфинал принесет игрокам 100 тысяч евро, в полуфинал - 150 тысяч. За третье место немецкие футболисты получат по 200 тысяч, за второе - по 250 тысяч. Чемпионство оценено в 400 тысяч евро каждому.

На ЧМ-2022 сборная Германии сыграет в одной группе со сборными Испании, Коста-Рики и Японии.

Не пропустите: Победы Нидерландов и Хорватии, поражение Франции: результаты Лиги наций 25 сентября. | https://dailysports.net