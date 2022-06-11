Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Грузии

Автобус с футболистами сборной Болгарии попал в ДТП в Тбилиси, о чем 11 июня сообщает телеканал Mtavari Arkhi.

ДТП с автобусами болгарских футболистов произошло, когда они ехали из аэропорта в гостиницу. Водитель автомобиля внезапно не справился с управлением и врезался во второй автобус.

При столкновении пострадал полузащитник Тодор Неделев. Его госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой и перенес операцию.

Матч Грузия — Болгария состоится 12 июня и начнется в 19:00 (мск).

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