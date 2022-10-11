Футболисты "ПСЖ" стали худшими в Лиге чемпионов по одному из показателей

Теги псж

Футболисты "ПСЖ" стали худшими в Лиге чемпионов по одному из показателей

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Парижский "ПСЖ" неожиданно оказался аутсайдером турнира по показателю преодоленной дистанции футболистами команды.

За три матча турнира футболисты действующего чемпиона Франции имеют средний командный показатель равный 104,6 км.

Для сравнения, игроки "Манчестер Сити" в среднем пробегают за игру почти на 11 км больше (115,2) парижан.

Сегодня чемпион Франции сыграет дома с "Бенфикой".

Не пропустите: Инсайдер пролил свет на будущее Месси. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Расписание матчей Лиги чемпионов 11 октября

Расписание матчей Лиги чемпионов 11 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов