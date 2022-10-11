Футболисты "ПСЖ" стали худшими в Лиге чемпионов по одному из показателей

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Парижский "ПСЖ" неожиданно оказался аутсайдером турнира по показателю преодоленной дистанции футболистами команды.

За три матча турнира футболисты действующего чемпиона Франции имеют средний командный показатель равный 104,6 км.

Для сравнения, игроки "Манчестер Сити" в среднем пробегают за игру почти на 11 км больше (115,2) парижан.

Сегодня чемпион Франции сыграет дома с "Бенфикой".

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