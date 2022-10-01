Футболисты "Милана" получили новые машины от BMW (фото)

Фото: сайт "Милана"/Автор неизвестен

Футболистам "Милана" вручили новые машины от BMW.

Немецкий производитель автомобилей, который является официальным спонсором итальянского клуба, вручил новые машины не только игрокам, но также тренерам и руководителям "Милана".

Всего было подарено 25 новых машин, среди них – новый кроссовер BMW XM, а также BMW X5, BMW X6 и BMW iX.

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