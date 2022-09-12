Футболисты "Баварии" недовольны главным тренером

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

У главного тренера "Баварии" Юлиана Нагельсманна возникли проблемы с некоторыми из футболистов, сообщает Bild.

По сведениям источника, игроки остались недовольны критикой со стороны тренера по окончании матча 6-го тура чемпионата Германии со "Штутгартом" (2:2). Футболисты считают, что тренер должен пересмотреть свою тактику. Также некоторые игроки недовольны количеством игрового времени.

Напомним, что "Бавария" не может выиграть три матча подряд в чемпионате Германии и после шести туров занимает третье место в турнирной таблице.

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